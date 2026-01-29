Sondaggi cambia tutto | quei numeri che adesso spaventano il governo

I sondaggi cambiano le carte in tavola. I partiti di centrodestra perdono qualche punto e la coalizione di governo scivola sotto il 48%. Le opposizioni del “campo largo” guadagnano terreno e sembrano più forti rispetto alle settimane scorse. La situazione politica si muove, e il governo deve fare i conti con questi numeri che non sono più così favorevoli.

