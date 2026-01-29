Sondaggi cambia tutto | quei numeri che adesso spaventano il governo
I sondaggi cambiano le carte in tavola. I partiti di centrodestra perdono qualche punto e la coalizione di governo scivola sotto il 48%. Le opposizioni del “campo largo” guadagnano terreno e sembrano più forti rispetto alle settimane scorse. La situazione politica si muove, e il governo deve fare i conti con questi numeri che non sono più così favorevoli.
I partiti di centrodestra risultano in lieve flessione, con la coalizione di governo che scende sotto la soglia del 48%, mentre le opposizioni del cosiddetto “campo largo” mostrano segnali di rafforzamento. È quanto emerge dall’ultima Supermedia Youtrend, che fotografa l’andamento delle intenzioni di voto a livello nazionale, pur invitando alla cautela nell’interpretazione dei dati. Come sottolinea la stessa società di consulenza, infatti, “non si può ancora dire se si tratti di semplici oscillazioni statistiche o di tendenze strutturali destinate a consolidarsi nel tempo”. Nel dettaglio delle liste, Fratelli d’Italia resta il primo partito con il 29,9%, in calo di tre decimali, seguito dal Partito democratico al 22,2%, anch’esso in lieve flessione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
