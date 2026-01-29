Soffitto crollato a metà gennaio scatta ora il piano sicurezza del Comune

Da udinetoday.it 29 gen 2026

Dopo il crollo del soffitto avvenuto a metà gennaio nei locali dell’ex VI circoscrizione, il Comune ha deciso di intervenire subito. Sono partiti controlli più severi e un piano straordinario per verificare la sicurezza di tutti i solai negli edifici comunali. L’obiettivo è prevenire altri incidenti e mettere in sicurezza gli spazi pubblici.

Il cedimento parziale del soffitto ha messo in evidenza una possibile criticità strutturale che, pur non manifestandosi con segnali evidenti, può rappresentare un rischio per la sicurezza di lavoratori e cittadini. Proprio per questo la Giunta comunale, nella seduta del 27 gennaio, ha approvato un piano straordinario di monitoraggio e mappatura del rischio di sfondellamento dei solai. Il crollo ha riportato l’attenzione sul fenomeno dello sfondellamento dei solai in latero-cemento, una criticità spesso non rilevabile con una semplice ispezione visiva e che può manifestarsi senza segnali premonitori.🔗 Leggi su Udinetoday.itImmagine generica

