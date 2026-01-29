Smaltimento illecito di rifiutii in aree agricole sgominata banda | 12 arresti

Le forze dell’ordine hanno arrestato 12 persone in un’operazione contro un gruppo criminale che gestiva illegalmente lo smaltimento di rifiuti speciali in aree agricole. I Carabinieri della Tutela dell’Ambiente hanno messo fine a un’attività illecita che durava da mesi, smantellando un’organizzazione che operava tra Napoli e Salerno. L’intervento è iniziato questa mattina presto e proseguirà con ulteriori indagini.

E' in corso dalle prime ore della mattina una vasta operazione dei Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di Napoli, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, contro un organizzazione criminale dedita allo smaltimento illecito di rifiuti speciali provenienti da varie province della Campania e abbandonati in aree agricole. Circa 70 i Carabinieri del Reparto Speciale dell'Arma e dei Comandi Provinciali di Napoli, Salerno e Caserta impegnati nell'esecuzione di 12 provvedimenti cautelari personali.

