SMA Road Safety made in Campania i dispositivi salvavita per garantire viaggi più sicuri ai visitatori dei giochi olimpici

Nel cuore delle Dolomiti, sono stati installati nuovi dispositivi di sicurezza lungo la Strada Statale 51 Alemagna. Il progetto, realizzato in Campania, punta a rendere i viaggi più sicuri per chi si sposta tra Veneto e Trentino-Alto Adige, soprattutto in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La strada è stata recentemente sottoposta a lavori di ammodernamento, che prevedono anche interventi specifici per la sicurezza dei futuri visitatori.

Nel cuore delle Dolomiti, la Strada Statale 51 Alemagna — che collega San Vendemiano a Dobbiaco, attraversando Veneto e Trentino-Alto Adige — è stata sottoposta a un importante intervento di ammodernamento infrastrutturale, anche in vista delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Un’arteria strategica per il territorio, destinata a sostenere un flusso crescente di automobilisti, turisti e appassionati di sport diretti verso le località che ospiteranno le competizioni olimpiche. Un intervento destinato a lasciare un’eredità duratura, anche a Giochi Olimpici conclusi, mettendo a disposizione del territorio un’infrastruttura più sicura, moderna e sostenibile.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su SMA Road Safety

L’Allianz Safety Sled, il bob che comunica le condizioni della pista, rappresenta l’impegno del marchio assicurativo nel garantire la sicurezza degli atleti durante i Giochi.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su SMA Road Safety

SMA Road Safety, tre ventilatori polmonari in dono al l’Ospedale del MareProseguono le donazioni di SMA Road Safety per sostenere le realtà sanitarie della regione Campania impegnate nella lotta al Coronavirus. Dopo lo stanziamento di fondi messo a disposizione del reparto ... ilmattino.it

#FORUMAutoMotive | Impero (SMA Road Safety): La sicurezza delle nostre strade viene ancora troppo spesso dimenticataIl #FORUMAutoMotive, movimento di opinione che promuove una mobilità basata su buon senso e fatti concreti, celebra quest’anno il suo decimo anniversario. L’evento si è svolto a Milano il 17 e 18 ... motorionline.com

SCUOLA PRIMARIA MORIGGIA GALLARATE & BRITISH COLLEGE CLASSI 2A e 2 B Bambini bravissimi!!! TOPICS: ROAD safety traffic light ART Picasso - facebook.com facebook