Jannik Sinner annuncia un nuovo accordo con Allianz. Si tratta di una partnership pluriennale che si aggiunge a quelle già siglate con marchi come Rolex, Nike, Gucci, Lavazza ed Explora Journeys. Sinner spiega che con Allianz condividono valori come resilienza, preparazione e coraggio, elementi che lui stesso mette in campo ogni volta che scende in campo. La notizia arriva mentre il tennista continua a consolidare il suo ruolo nel panorama internazionale.

Il “marchio” Jannik Sinner diventa sempre più globale. Alla vigilia della semifinale dell’Australian Open contro Novak Djokovic, dove il numero 2 al mondo punterà alla sesta finale Slam consecutiva, il giocatore e Allianz hanno annunciato una partnership globale pluriennale. Al centro della collaborazione tra il brand assicurativo e Sinner, ci sono "i valori condivisi e un credo comune nella resilienza e nell'eccellenza", principi che si allineano con "l'impegno di Allianz nel supportare persone e organizzazioni". Sinner ha commentato così il nuovo accordo: “Negli anni ho imparato che il successo nello sport, come nella vita, si forgia attraverso la resilienza, la preparazione e la volontà di spingersi oltre la propria zona di comfort. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner, un altro partner globale: accordo pluriennale con Allianz

Approfondimenti su Sinner Allianz

Sky e MotoGP annunciano un nuovo accordo pluriennale che garantisce a Sky i diritti di trasmissione del Campionato del Mondo FIM MotoGP™ fino alla fine del 2027.

TEKCE amplia la propria presenza globale introducendo i nuovi programmi Partner e Affiliate, pensati per professionisti del settore immobiliare e content creator.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Sinner Allianz

Argomenti discussi: Sinner vince il derby: Darderi ko, è ai quarti; Coco Gauff, omaggio a Sinner: I capelli rossi? C'è un altro che li ha e sta andando bene...; Ausraliano Open: Sinner supera Shelton e trova Djokovic in semifinale; Musetti vola, è terzo nel ranking Atp Live dopo Alcaraz e Sinner: ecco cosa sta accedendo.

Sinner, un altro partner globale: accordo pluriennale con AllianzDopo Rolex, Nike, Gucci e Lavazza, ecco un altro partner per Jannik ... msn.com

Jannik Sinner e Allianz annunciano una partnership globale pluriennaleLa stella del tennis Jannik Sinner e il Gruppo Allianz hanno annunciato oggi una partnership globale pluriennale, in base alla quale il Gruppo, leader globale nel settore assicurativo e nell’asset man ... sportal.it

Jannik Sinner firma un altro passo deciso all’Australian Open 2026 e conquista la semifinale superando Ben Shelton in tre set. Una vittoria netta, costruita con qualità e lucidità, che lo proietta tra i migliori quattro del torneo e lo rimette al centro del palcoscenic - facebook.com facebook

#Panatta e la scelta su #Sinner che fa discutere: “Lo conosco poco, preferisco un altro”. E non è #Alcaraz... x.com