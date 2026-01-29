Sinner e Djokovic si preparano per il loro prossimo confronto. La rivalità tra i due continua a tenere banco nel mondo del tennis. Questa volta, l’attenzione è tutta sul campo, dove i due campioni si affronteranno in un match che promette emozioni. La partita si gioca in un momento in cui alcune circostanze, come l’infortunio di Musetti, hanno cambiato gli equilibri. Ora, il focus è sulla sfida tra Sinner e Djokovic, pronta a scrivere un altro capitolo della loro storia.

La fortuna ci ha messo la sua mano con l’infortunio che ha frenato la corsa di Lorenzo Musetti, ma il verdetto del campo ha sancito l’undicesimo atto del confronto tra due fuoriclasse come penultimo atto del primo Major stagionale. Nella seconda semifinale del singolare maschile degli Australian Open Jannik Sinner, testa di serie numero due, sfida Novak Djokovic, testa di serie numero quattro. Quella tra l’azzurro e il serbo può essere definita una rivalità che, nel suo sviluppo, ha subito un cambio di inerzia. Il bilancio dei confronti diretti premia il tennista italiano per 6-4. In questo conteggio sono però ben definibili due fasi del duello generazionale tra due giocatori eccezionali. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner sfida Djokovic: storia di una rivalità che ha subito un cambio di inerzia

Approfondimenti su Sinner Djokovic

La sfida tra Leeds e Manchester United rappresenta una delle rivalità più storiche del calcio inglese.

Benfica Napoli di Champions League mette in scena anche il duello tra José Mourinho e Antonio Conte, due dei più grandi allenatori europei.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Sinner Djokovic

Argomenti discussi: Scontro di generazioni: Sinner?Djokovic e Alcaraz?Zverev in semifinale per un posto nella Storia; Australian Open 2026, la conferenza stampa di Novak Djokovic: Non sto inseguendo Sinner e Alcaraz!; Sinner-Djokovic gratis in TV, la semifinale degli Australian Open verso la diretta in chiaro: chi la trasmette; Sinner e Djokovic in semifinale a Melbourne: scontro tra titani in tv in chiaro.

Sinner, Djokovic ultimo ostacolo sulla strada per la finaleDomani mattina alle 9,30 l'a semifinale degli Australian Open con l'azzurro favorito sul serbo. Dall'altra parte del tabellone Alcaraz sfida Zverev ... panorama.it

Sinner-Djokovic: dove e quando vedere in TV e in streaming il match degli Australian OpenJannik Sinner sfida Novak Djokovic agli Australian Open: ecco quando si gioca il match, l'orario ufficiale e dove seguirlo in diretta TV e streaming. Tutte le informazioni per non perderti la semifina ... movieplayer.it

SEMIFINALE: SINNER VS DJOKOVIC 11ª sfida tra loro e i numeri dicono che Jannik gli ha preso le misure: cinque vittorie di fila e quel ricordo pazzesco della semifinale a Melbourne di due anni fa. Sembra quasi che Jannik abbia finalmente rotto quel sen - facebook.com facebook

Australian Open, Jannik Sinner vola in semifinale: la sfida con Novak Djokovic sarà trasmessa in chiaro @CalcioFinanza x.com