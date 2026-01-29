Jannik Sinner si trova a Melbourne in attesa delle semifinali degli Australian Open, ma il suo volto pubblico si fa notare anche fuori dal campo. Durante un'intervista, il tennista italiano ha scherzato su alcune domande surreali, come il motivo per cui si spezzano gli spaghetti e come mai qualcuno abbia fotocopiato le natiche. Il suo modo di rispondere ha divertito i presenti, dimostrando di essere uno sportivo rilassato anche sotto pressione.

(Adnkronos) – Jannik Sinner alle prese con domande su spaghetti spezzati e natiche fotocopiate. L’azzurro, che si appresta a giocare le semifinali degli Australian Open, a Melbourne è un personaggio in campo e fuori. Tra i vari impegni extra tennis, ecco l’apparizione a The Hundred, lo show con Andy Lee e Sophie Monk. Sinner si disimpegna brillantemente nel programma in cui bisogna indovinare quante persone, su 100, compiono determinate azioni, soprattutto ‘insolite’. Si parte col botto e l’altoatesino è preso alla sprovvista. Quanti australiani, tra i 100 interpellati e collegati in video, hanno fotocopiato il loro sedere? “Di che si tratta esattamente?”, chiede Sinner. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sinner e lo show tv in Australia: “Perché spezzate gli spaghetti e fotocopiate le natiche?”

Approfondimenti su Jannik Sinner

A Melbourne, in una trattoria emiliana, sta diventando virale un piatto chiamato «spaghetti alla Berrettini».

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Jannik Sinner

Argomenti discussi: Sinner batte Spizzirri e il caldo: è agli ottavi; Darderi sconsolato, Sinner lo ricopre di ace! Luciano se la ride; Sinner-Gaston: orario, precedenti e dove vederla in tv; Musetti in stato di grazia, batte Taylor Fritz in tre set e accede ai quarti di finale.

Sinner e Alcaraz, che show a Seoul Lo spagnolo vince in due setLo spagnolo vince la prima sfida del nuovo anno, adesso i due fenomeni del tennis volano a Nelbourne per gli Australian IOPen ... panorama.it

Alcaraz batte Sinner in esibizione a Seul. Show, gag e un ragazzino al posto di Jannik per un punto - Fantastico match di intrattenimentoIn Corea del Sud esibizione tra Sinner e Alcaraz alla vigilia dell'Australian Open che partirà lunedì 18 gennaio ... affaritaliani.it

#AustralianOpen2026 - #Musetti show, Lorenzo vs #Djokovic. #Sinner ai quarti (Darderi ko), chi affronterà Jannik x.com

Il servizio finisce in rete: Sinner fuori a sorpresa nello show di Melbourne - facebook.com facebook