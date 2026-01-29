Oggi si sfidano ancora, ma la storia tra Jannik Sinner e Novak Djokovic conta già diversi incontri. Il primo match risale a cinque anni fa a Montecarlo, poi sono continuati a scaldare i campi, crescendo di intensità. Ora i due si ritrovano nuovamente di fronte, con Sinner che si porta avanti 6-4 in questa sfida tra due grandi del tennis.

Quando Sinner legge il nome Novak Djokovic sul tabellone ripensa allo Slam più Happy di sempre. Quello di Melbourne, esattamente due anni fa: la prima vittoria in un Major contro il serbo, poche settimane dopo il miracolo azzurro in Coppa Davis. Sinner e Djokovic dopotutto ne hanno vissuti parecchi di incroci da brividi: le prime volte rideva solo l'immortale di Belgrado, ora è cambiato tutto. Sono cinque le vittorie consecutive dell'azzurro, a cui si aggiungono le due affermazioni nel ricco Six Kings Slam di Riad. Il bilancio in match ufficiali: 6-4 per Jannik. Andiamo a rivivere tutte le sfide fra i due. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner-Djokovic, tutti i precedenti di una lotta fra titani: Jannik avanti 6-4

Novak Djokovic, prossimo ai 39 anni, si conferma tra i protagonisti del tennis mondiale, con uno sguardo rivolto già alla stagione 2026.

Novak Djokovic tried to intimidate Jannik Sinner #SixKingsSlam #tennis #novakdjokovic

