Sinner-Djokovic non è la semifinale che sognavamo ma sarà comunque un grande match

La semifinale tra Sinner e Djokovic non ha regalato le emozioni che ci aspettavamo, ma resta comunque un incontro di grande livello. I due si sono affrontati con intensità, dimostrando perché sono tra i migliori al mondo, anche se il match ha avuto momenti di nervosismo e qualche errore di troppo. Gli appassionati speravano in una sfida più combattuta, ma alla fine il pubblico ha visto comunque un grande spettacolo di tennis.

Gli Australian Open 2026 finora sono andati come dovevano andare: con i primi quattro tennisti del ranking ATP tutti in semifinale. Jannik Sinner (numero 2 al mondo) vs Novak Djokovic (3) e Carlos Alcaraz (1) vs Alexander Zverev (4). Non ci resta che metterci seduti davanti alla tv o al tablet e goderci un venerdì di puro spettacolo tennistico, partendo ovviamente dal nostro Sinner in campo domani contro Djokovic sulla Rod Laver Arena di Melbourne.

