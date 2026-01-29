Questa sera gli appassionati di tennis italiani potranno seguire in diretta la semifinale degli Australian Open tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. La partita inizia nel tardo pomeriggio e sarà trasmessa su diverse piattaforme, permettendo agli spettatori di seguire ogni punto da casa. Dopo settimane di attesa, il momento tanto atteso è arrivato: due grandi campioni si sfidano in un match che promette emozioni forti.

Poche ore e a migliaia di chilometri di distanza dall'Italia andrà in scena l'attesissima semifinale degli Australian Open tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. L'ottima notizia per gli appassionati è che il match sarà visibile in chiaro, in tv, a partire dalle ore 9 italiane (le ore 19 a Melbourne). Dove vedere l'incontro. L'inizio della gara è programmato per le ore 9.30 del mattino del 30 gennaio: a trasmetterla sarà il canale Nove. Per gli abbonati, invece, si potrà seguire anche in diretta su Hbo Max, Discovery+ e sul canale Eurosport 1 disponibile anche su Dazn, TimVision e Prime Video. Quanti sono i precedenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sinner-Djokovic, la semifinale in tv: dove vederla e a che ora

Approfondimenti su Sinner Djokovic

Jannik Sinner sfida Novak Djokovic in semifinale agli Australian Open 2026.

Jannik Sinner si prepara a sfidare Novak Djokovic nella semifinale degli Australian Open.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

DIRETTA SINNER - DJOKOVIC SEMIFINALE SIX KINGS SLAM

Ultime notizie su Sinner Djokovic

Argomenti discussi: Sinner-Djokovic vale un posto in finale: quando e dove vederlo; Sinner-Djokovic in tv, la semifinale di Melbourne in chiaro; Sinner-Djokovic in chiaro? Data, orario e dove vedere semifinale Australian Open in diretta tv e streaming; Sinner-Djokovic, semifinale Australian Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv.

Dove vedere in tv la semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic agli Australian Open 26: orari e canaliL ’eterna sfida fra Jannik Sinner e Novak Djokovic si arricchisce di un nuovo entusiasmante capitolo: la semifinale degli Australian Open 2026 (Sinner è attualmente il numero 2 al mondo; Djokovic il n ... iodonna.it

Sinner sfida Djokovic in semifinale Australian Open dove vederla in chiaro.Sinner–Djokovic in chiaro: tutte le opzioniLa semifinale degli Australian Open 2026 tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, in programma venerdì 30 genn ... assodigitale.it

Australian Open 2026, la semifinale Sinner-Djokovic sarà visibile in chiaro: ecco dove vederla in tv - facebook.com facebook

"Il cliente più pericoloso": #Djokovic per #Sinner che scava nel cuore degli avversari, "Ha vinto troppe volte" x.com