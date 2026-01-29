Sinner-Djokovic dove vedere in chiaro e orario semifinale degli Australian Open 2026

Questa mattina si gioca la semifinale degli Australian Open tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. La partita si terrà in serata e sarà visibile in diretta su alcuni canali in chiaro, permettendo a tutti gli appassionati di seguire l’evento senza necessità di abbonamenti. I due si sfidano per un posto in finale, in uno degli incontri più attesi del torneo.

La semifinale degli Australian Open 2026 tra Jannik Sinner e Novak Djokovic dove vederla in chiaro in TV? La partita attesissima sarà disponibile per tutti i tifosi che non dispongono di particolari abbonamenti e qui nel dettaglio potrete scoprire come fare. Per gli appassionati di tennis arriva una bellissima notizia: la semifinale degli Australian Open 2026 che vede scontrarsi Sinner e Djokovic venerdì 30 gennaio, sarà visibile in chiaro. Dove vederla in TV? I tifosi dovranno sintonizzarsi sul canale NOVE. Chiaramente ricordiamo che la diretta è disponibile anche su Eurosport, ma anche su HBO Max, Discovery+ e disponibile su DAZN, Tim Vision e Prime Video. 🔗 Leggi su Novella2000.it

