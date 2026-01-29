Sinner-Djokovic agli Australian Open 2026 orari e dove vederla in tv in chiaro

Gli Australian Open 2026 entrano nel vivo con il grande match tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. La semifinale si gioca venerdì 30 gennaio alle 9 e molti vogliono sapere come seguire l’incontro. La partita sarà trasmessa in diretta in tv in chiaro, così gli appassionati potranno vedere il duello tra il giovane italiano e il campione serbo senza dover ricorrere a piattaforme a pagamento. La sfida si preannuncia emozionante, con Sinner che punta a sorprendere Djokovic e proseguire il suo cammino nel torneo.

Jannik Sinner e Novak Djokovic si affrontano in semifinale agli Australian Open 2026. Il match, in programma venerdì 30 gennaio alle 9.30 (ora italiana), rappresenta l'11° faccia a faccia tra i due campioni. L'azzurro, n°2 del mondo, arriva a questo prestigioso appuntamento (che segna la sua sesta semifinale consecutiva negli Slam) dopo aver sconfitto ai quarti lo statunitense Ben Shelton in tre set (6-3 6-4 6-4) mentre il serbo (ex n°1 Atp e attuale n°4) si è qualificato grazie al ritiro per infortunio di Lorenzo Musetti.

