Simbolotto estrazione di oggi 29 gennaio 2026 | Lotto

Questa sera alle 20 si tiene l’estrazione del Simbolotto, il gioco collegato al Lotto che ogni settimana estrae simboli quattro volte. La partita si svolge regolarmente, come sempre, e i giocatori aspettano di scoprire se i loro numeri portano fortuna.

Estrazione Simbolotto di oggi, 29 gennaio 2026. LOTTO SIMBOLOTTO – Questa sera, 29 gennaio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Simbolotto, il gioco direttamente associato alle estrazioni del Lotto (quattro volte a settimana: martedì, giovedì, venerdì e sabato). Per il mese di gennaio la ruota associata al gioco è quella di Bari. Ma quali sono i simboli vincenti dell’estrazione di oggi, 29 gennaio 2026? Di seguito i numeri e i simboli vincenti estratti oggi: ESTRAZIONE SIMBOLOTTO OGGI: numeri e simboli LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Simbolotto, sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www. 🔗 Leggi su Tpi.it

L’estrazione del Simbolotto di oggi, 2 gennaio 2026, si svolge alle ore 20.

L’estrazione di oggi, 3 gennaio 2026, del Simbolotto, il gioco associato alle estrazioni del Lotto, si svolgerà alle ore 20.

