‘Signora se lei è 48 e le piace mangiare non è colpa nostra’ Quella frase l’hanno detta a me e ho fatto una diffida | la speaker radiofonica Fabiana Sera esce allo scoperto

La speaker radiofonica Fabiana Sera ha deciso di parlare dopo le polemiche scatenate da una frase detta a una cliente. La donna racconta di aver ricevuto una diffida dopo un episodio in un negozio, dove una commessa avrebbe detto: “Signora, se lei è 48 e le piace mangiare non è colpa nostra”. La frase ha sollevato molte reazioni e ora Sera spiega che non si riconosce in quelle parole e che si è rivolta alle autorità per chiarire la vicenda.

Ha fatto molto discutere una frase, davvero infelice, che sarebbe stata pronunciata da una commessa di un negozio. Lo scorso weekend, infatti, è circolata la notizia, ribattuta anche dalle agenzie di stampa, di un episodio di body shaming. Una cliente ha consultato il sito di un negozio di abbigliamento. Colpita da un bell’abito, la signora ha però notato che mancava la sua taglia, quella proposta dal sito infatti arrivava fino alla 44. La potenziale cliente decide così di chiamare direttamente il negozio per qualche informazione in più. Da qui la risposta scocciata della commessa: “Signora, se lei è 48 e le piace mangiare non è colpa nostra”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Fabiana Sera, speaker radiofonica, ha raccontato di aver subito un episodio di body shaming.

Una cliente con taglia 48 ha ricevuto una risposta inaspettata da una commessa, suscitando stupore e disagio.

