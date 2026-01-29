Siete di sopra non fate salti! | tifosi del Chelsea spaventati dalle crepe del Maradona di Napoli

I tifosi del Chelsea che assistono alla partita si sono spaventati quando hanno visto le crepe nell’anello superiore dello stadio Maradona di Napoli. Le immagini condivise su X mostrano le fessure, e i commenti sono pieni di rabbia e preoccupazione. Molti hanno scritto che non si sentivano sicuri e che lo stadio non sembra in condizioni ottimali. La scena ha fatto discutere tra i supporter, che hanno subito notato i danni e si sono chiesti se ci siano rischi per la sicurezza.

Le immagini su X (ex Twitter): tantissimi i commenti indignati alla vista delle crepe nell'anello superiore, ben visibili da quello inferiore.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Chelsea Stadio Tifosi del Chelsea aggrediti in centro a Napoli, 22enne in ospedale per una "puncicata" Un giovane di 22 anni, arrivato a Napoli per seguire la partita del Chelsea, è stato colpito con un coltello in pieno centro. Due tifosi del Chelsea feriti a Napoli, il comunicato ufficiale: "Ricoverati con ferite non gravi" Due tifosi del Chelsea sono stati feriti a Napoli la sera prima della partita di Champions League.

