Sicurezza mobilità periferie e maggiori poteri ai municipi ecco le priorità di Antonio Rinaldi candidato sindaco a Roma

Antonio Rinaldi si presenta come candidato sindaco a Roma. Durante la campagna, promette di puntare su sicurezza, mobilità, periferie e di dare più poteri ai municipi. Vuole far tornare il centrodestra al governo della città e rilanciare il ruolo di Roma nel mondo.

(Adnkronos) – "Roma non è una capitale solo europea ma mondiale, e il mio obiettivo è riportare il centrodestra al Campidoglio. Dobbiamo utilizzare lo stesso sistema che abbiamo adottato con la Regione Lazio, trovando in Francesco Rocca una persona forte e credibile, con cui abbiamo vinto: adesso tocca a Roma, perché è da troppo tempo. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

La Lega ha ufficializzato Antonio Maria Rinaldi come candidato sindaco di Roma durante l’evento “Idee in Movimento” in Abruzzo.

La Lega ha annunciato la candidatura di Antonio Maria Rinaldi come candidato sindaco di Roma per le prossime elezioni amministrative.

Sicurezza, mobilità, periferie e maggiori poteri ai municipi, ecco le priorità di Antonio Rinaldi, candidato sindaco a RomaLe elezioni si terranno nel 2027 ma, spiega il leghista, 'perché dare questo vantaggio a Gualtieri? Chiunque con questi fondi avrebbe fatto meglio' ... adnkronos.com

