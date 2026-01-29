Sicurezza Assoimpresa incontra il prefetto Mariani | Inserire altre strade in zona protetta

Durante un incontro tra il prefetto di Palermo, Massimo Mariani, e il presidente di Assoimpresa, Mario Attinasi, è emersa la richiesta di ampliare le strade in zona protetta. L’associazione imprenditoriale ha sottolineato la necessità di intervenire per migliorare la sicurezza e la vivibilità nel cuore della città, dove i problemi legati alla presenza di persone e alla movida sono diventati sempre più evidenti.

In particolare, l'attenzione si è concentrata su.

