Siccità e piogge rendono il terreno instabile Serve prevenzione

La Sicilia affronta un periodo difficile con terreno sempre più instabile. Le continue siccità alternate a piogge intense aumentano il rischio di frane e smottamenti. Carmelo Monaco, geologo dell’università di Catania e referente della Società geologica italiana, avvisa che serve subito una strategia di prevenzione. La situazione richiede interventi concreti per mettere in sicurezza le zone più a rischio.

Intervista a Carmelo Monaco, ordinario di Geologia strutturale all'università di Catania e referente per la Sicilia della Società geologica italiana Carmelo Monaco è ordinario di Geologia strutturale all'università di Catania ed è referente per la Sicilia della Società geologica italiana. In quasi 40 anni di ricerca, di frane ne ha viste tante. Ma quella degli scorsi giorni a Niscemi lo ha sorpreso. «Non per l'evento in sé, si poteva prevedere. I primi eventi franosi a Niscemi sono noti dal 1790. Nel Piano per l'assetto idrogeologico del 2006 diverse aree del comune erano già classificate a rischio molto elevato» spiega.

Il fine settimana si presenta caratterizzato da condizioni meteorologiche instabili, con piogge diffuse e nevicate in collina tra venerdì e sabato.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

