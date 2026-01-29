Si presenta a casa dell' ex compagno lei diventa una furia e arrivano i carabinieri

29 gen 2026

Si è presentata a casa dell'ex, violando il divieto di avvicinamento, ubriaca e sotto effetto di stupefacenti. Quando l’ha vista, è diventata una furia. I carabinieri sono intervenuti e l’hanno portata via.

