Si presenta a casa dell' ex compagno lei diventa una furia e arrivano i carabinieri

Si è presentata a casa dell'ex, violando il divieto di avvicinamento, ubriaca e sotto effetto di stupefacenti. Quando l’ha vista, è diventata una furia. I carabinieri sono intervenuti e l’hanno portata via.

Si è presentata a casa dell’ex (e non poteva farlo per un divieto di avvicinamento), ubriaca e dopo aver assunto stupefacenti – come hanno reso noto i carabinieri – e, soprattutto, furiosa. È quindi bastata una scintilla per fa scoppiare un vero e proprio putiferio all’interno di un’abitazione.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Un uomo si presenta presso i carabinieri confessando di aver ferito la propria moglie con un coltello.

Una lite domestica si è conclusa con un episodio grave: un uomo ha accoltellato la moglie in casa e si è presentato insanguinato ai carabinieri.

Viola il divieto di avvicinamento, si presenta a casa dell'ex convivente e lo aggredisce : arrestata una donnaBORGO VALSUGANA. Una donna è stata arrestata in flagranza di reato per aver violato i divieto di avvicinamento ai luoghi presentati dall'ex convivente. L'intervento da parte dei carabinieri della comp ... ildolomiti.it

Si presenta a casa della ex nonostante il divieto di avvicinamento, 30enne finisce ai domiciliariL'uomo, che ha diversi precedenti per maltrattamenti, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e ubriachezza, è stato difeso dal fratello ... bergamonews.it

