Si fanno trainare dalla Jeep con lo slittino sulla neve due 16enni si schiantano contro un albero e muiono

Due ragazze di 16 anni, Elizabeth e Grace, sono morte in Texas dopo un incidente durante una tempesta invernale. Le due amiche stavano usando uno slittino trainato da una Jeep, ma hanno perso il controllo e si sono schiantate contro un albero. La notizia ha sconvolto la comunità locale, che ora si chiede come siano potute succedere cose del genere.

Due adolescenti texane, Elizabeth e Grace, entrambe 16enni e "migliori amiche", sono morte a Frisco, in Texas, dopo che la slitta su cui erano agganciate a un Jeep si è schiantata contro un albero durante la forte tempesta invernale che ha colpito gli USA.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Frisco Texas

A Crans Montana, due sedicenni si sono risvegliati dalla sedazione, suscitando emozioni di felicità e commozione tra familiari e operatori.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Frisco Texas

Argomenti discussi: Novara, il Macbeth apre la stagione lirica al Coccia; La Serie A Femminile non è diventata il vero ‘motore’ del sistema: è solo un ‘vertice’ che fatica a trainare la crescita della ‘piramide rosa’; SuperZes, da industriali sì al modello Sicilia. No della Cgil: regole certe; La narrazione del calcio femminile è carente? Quali le oggettive criticità del racconto che i media fanno del movimento rosa?.

Nuova Jeep® Compass. I dettagli fanno la differenza. Design deciso, tecnologia evoluta, puro DNA Jeep®. Questo weekend è il momento giusto per scoprirla dal vivo. Porte Aperte Sabato 24 e Domenica 25 gennaio Ti aspettiamo nelle sedi Autolocate - facebook.com facebook