si avvicina al padre 42enne arrestato a guastalla

Nella notte, un uomo di 42 anni si è recato a casa del padre a Guastalla, nonostante fosse stato allontanato dall’abitazione dal giudice. Gli agenti lo hanno arrestato sul posto, confermando che si trattava di un’ulteriore violazione delle misure restrittive legate a un’indagine per maltrattamenti domestici.

Guastalla (Reggio Emilia), 29 gennaio 2026 - Colpito da un provvedimento di allontanamento dall’abitazione del padre, nell’ambito di un’indagine per maltrattamenti domestici, un uomo di 42 anni la scorsa notte si è comunque recato nella casa del genitore, contravvenendo alle disposizioni del giudice. La sua presenza non è passata inosservata e sono stati chiamati i carabinieri del nucleo radiomobile che, di fronte alla flagranza di reato, hanno provveduto all’arresto dell’uomo, ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. E’ accaduto a Guastalla. Il 42enne è accusato di violazione del divieto di avvicinamento al padre, per oltre un anno vittima di continue vessazioni, minacce di morte e richieste estorsive di denaro per l'acquisto di stupefacenti, arrivando a costringerlo a passare notti all’addiaccio in una stalla e a rimuovere le serrature delle porte per impedirgli di nascondersi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

