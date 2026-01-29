Una nuova teoria scuote il mondo culturale. Irene Coslet sostiene che le opere di William Shakespeare non siano state scritte dal celebre drammaturgo di Stratford-upon-Avon, ma da una donna ebrea di pelle scura vissuta nell’Inghilterra dell’epoca. La scoperta mette in discussione tutto quello che si sapeva sulla nascita di alcuni dei capolavori più noti della letteratura inglese.

Una nuova tesi sta facendo discutere il mondo della cultura: secondo la storica Irene Coslet, le opere attribuite a William Shakespeare non sarebbero state scritte dal celebre drammaturgo di Stratford-upon-Avon, ma da una donna ebrea di pelle scura, vissuta nell’Inghilterra elisabettiana. Una ricostruzione destinata a far discutere, che rimette in discussione uno dei pilastri della letteratura mondiale. La tesi di Irene Coslet: dietro Shakespeare c’era Emilia Bassano. Nel libro The Real Shakespeare: Emilia Bassano Willoughby, Coslet sostiene che il vero genio dietro il canone shakespeariano fosse Emilia Bassano, poetessa inglese di origini ebraiche, appartenente a una famiglia di musicisti legati alla corte e attiva tra la fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Shakespeare era una donna nera ed ebrea”: la teoria che riscrive la letteratura inglese

Approfondimenti su Shakespeare DonnaNera

Una recente ricerca condotta dalla London School of Economics propone una nuova interpretazione su William Shakespeare, suggerendo che l'autore fosse una donna di origine nera ed ebrea.

In questo articolo si analizza una teoria che collega Avengers: Age of Ultron, Loki e Infinity War, suggerendo che il personaggio di Dottor Destino potrebbe aver avuto un ruolo nell'universo Marvel già prima di quanto si pensi.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Shakespeare DonnaNera

Argomenti discussi: Ultimo delirio: Shakespeare era una donna, nera ed ebrea; L'autore che ha irritato gli inglesi: Shakespeare era una donna?!; Maggie ‘O Farrell, la moglie del Bardo, maga senza rimedi per guarire il figlio; Otello di Shakespeare al Teatro Chiesa con la regia di Giorgio Pasotti e l'adattamento di Dacia Maraini.

Shakespeare era una donna nera ed ebrea, la nuova teoria che riscrive la letteratura ingleseUn nuovo libro sul drammaturgo William Shakespeare sostiene che le sue celebri opere non siano state scritte da lui, ma da una donna ebrea di pelle scura. La storica Irene Coslet sostiene che il vero ... corrieredellosport.it

Shakespeare era una donna nera ed ebrea: la teoria che riscrive la letteratura ingleseUna nuova tesi sta facendo discutere il mondo della cultura: secondo la storica Irene Coslet, le opere attribuite a William Shakespeare non sarebbero state ... thesocialpost.it

«Il mio Riccardo III è donna». L’attrice Maria Paiato nelle vesti del perfido Duca di Gloucester nel dramma di Shakespeare - facebook.com facebook