Serie C Pontedera scatenato sul mercato | cinque arrivi in poco più di una settimana

Il Pontedera ha messo a segno cinque acquisti in poco più di una settimana. La società ha deciso di rafforzare la squadra con operazioni mirate, puntando a migliorare l’esperienza e la qualità del gruppo. La campagna di mercato non si ferma e i tifosi aspettano con ansia altri colpi di mercato.

PONTEDERA – Il mercato del Pontedera entra nel vivo con una profonda ristrutturazione della rosa che, a partire dal 20 gennaio, ha visto la dirigenza granata protagonista di una serie di operazioni strategiche per alzare il livello di esperienza e qualità tecnica. Tra i pali la società si è assicurata l’affidabilità di Umberto Saracco, portiere classe 1994 con un solido passato tra serie B e serie C maturato prevalentemente a Cosenza, mentre la difesa è stata rinforzata con l’innesto di Daniel Leo, terzino svizzero di scuola Juventus arrivato in prestito dal Crotone dopo aver collezionato oltre cento presenze in categoria.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Approfondimenti su Pontedera mercato Si infiamma il mercato toscano di serie C: 4 arrivi al Pontedera, due all’Arezzo Il mercato toscano di serie C si accende con diversi movimenti: il Pontedera annuncia quattro nuovi acquisti, mentre l’Arezzo ne registra due. Serie C | Livorno-Pontedera, le probabili formazioni. Doga: "Partita difficile, idee chiare sul mercato" La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Pontedera mercato Argomenti discussi: Pontedera, rinforzo in difesa: dal Livorno arriva Fancelli a titolo definitivo; Dalla Serie C alla D, ufficialità e colpi in chiusura: Catania scatenato. Acireale, c’è Boulahia. Pontedera, l'attacco parlerà bulgaro: arriva l'esterno Raychev dal PisaDopo una prima parte di stagione con la maglia del Frosinone in Serie B dove è rimasto ai margini della prima squadra, appena due presenze, per. tuttomercatoweb.com Louis Buffon in prestito dal @PisaSC al Pontedera in Serie C @SkySport x.com Leo è #Granata L'US Città di Pontedera è lieta di annunciare l'ingaggio del calciatore Daniel Leo. Difensore di nazionalità svizzera, classe 2001, arriva a titolo temporaneo dall'FC Crotone. Leo conta oltre 100 presenze in Serie C, maturate con club di pres - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.