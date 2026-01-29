Serie a1 Coppa amarissima per il Follonica Banini illude poi è solo Trissino

Il Follonica esce sconfitto pesantemente dai quarti di finale di Coppa Italia. La squadra di casa viene travolta dal Trissino, che vince 11-2. Banini aveva fatto sperare in una reazione, ma alla fine la differenza tra le due formazioni si è fatta sentire. I padroni di casa non sono riusciti a reagire e ora devono voltare pagina in campionato.

Secca sconfitta per il Follonica (11-2 il finale) nella gara dei quarti di finale di Coppa Italia al 'PalaDante' contro la corazzata Trissino. Un match senza storia per i biancazzurri (che comunque hanno colpito quattro pali) che alla fine hanno dato spazio ai giovani visto che sabato ci sarà la difficile trasferta a Giovinazzo. I biancazzurri erano addirittura passati in vantaggio con Davide Banini, ma il Trissino, grazie a Pinto riesce a pareggiare a 8' dalla prima sirena. Un pari che stappa il match a favore del Trissino: i vicentini infatti in tre minuti volano sul 4-1 grazie alla doppietta di Guillerme Silva e alla rete di Pinto.

