Sequestro preventivo per due società di Telese Terme per reati tributaribe truffa aggravata

Due società di Telese Terme sono finite sotto sequestro preventivo questa mattina. La Guardia di Finanza di Solopaca ha eseguito il provvedimento su richiesta della Procura di Benevento, nell’ambito di un’indagine su reati tributari e truffa aggravata. Le autorità hanno sequestrato i beni delle aziende, che sono accusate di aver evaso tasse e truffato lo Stato.

L’attività investigativa trae origine da un controllo dell’anno 2022 svolto dai funzionari dell’Unità Operativa Vigilanza Ispettiva dell’INPS di Benevento, riguardante una verifica in materia di rapporti di lavoro denunciati da un’impresa formalmente operante nei settori della tinteggiatura e della posa in opera di vetri, con sede legale a Telese Terme, per la percezione di indennità. Dagli accertamenti erano emerse irregolarità, che avevano fatto sorgere il sospetto che l’impresa fosse utilizzata come “cartiera” per l’emissione di fatture nei confronti di terzi finalizzate all’evasione fiscale. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Sequestro preventivo per due società di Telese Terme per reati tributaribe truffa aggravata Approfondimenti su Telese Terme Guardia Reati tributari e truffa aggravata, sequestro preventivo per due società di Telese Terme La Guardia di Finanza di Solopaca ha sequestrato due società di Telese Terme, accusate di reati tributari e truffa aggravata. Nuovo sequestro preventivo di beni per Orazio Scuto: il valore delle società supera i 2 milioni di euro Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Telese Terme Guardia Argomenti discussi: Il tribunale boccia il sequestro preventivo del gattino rapito; Evasione fiscale, sequestro da oltre due milioni di euro a un imprenditore; Sequestro preventivo: quando è legittimo per usura; Evasione fiscale e riciclaggio: sequestro di beni per 240mila euro, due aziende sarde nei guai. Frodi fiscali nel settore edile: a Telese Terme sequestro da 190mila euro a due imprenditoriIn data odierna, militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Solopaca hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente del profitt ... ntr24.tv Frodi fiscali tra Trexenta e Marmilla, sequestri per 240mila euroSequestro preventivo per un valore complessivo di circa 240mila euro nell’ambito di due distinte operazioni condotte dai finanzieri della Tenenza di Sanluri, sotto il coordinamento del Comando Provinc ... cagliaripad.it ARCHIMAGIRUS Telese Terme facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.