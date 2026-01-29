La popolazione di Barghigiana si assottiglia sempre di più. I dati ufficiali mostrano che le nascite sono in calo, mentre gli ultra novantenni aumentano. La comunità si trova di fronte a un saldo demografico negativo, con meno bambini e più anziani, un quadro che preoccupa le autorità locali.

In ogni dove si parla di crisi delle nascite ed il dato si riflette anche sulla comunità barghigiana dove si muore di più e si nasce di meno. Comunque sia, almeno il 2025 si è chiuso, per quanto riguarda il movimento demografico, con un timido segno +. La popolazione del comune di Barga alla fine del 2025 era di 9578 unità (alla fine del 2024 gli abitanti furono 9.562. Sedici unità in più.. Negli anni ’10 e ‘20 l’unico segno + registrato lo si è avuto nel 2023 con un + 13 abitanti e prima ancora nel 2013 con un +10. Un dato in controtendenza rispetto a quelli in generale dei due primi decenni del 2000, anche se legati non all’incremento delle nascite, ma alle persone che hanno preso residenza nel comune di Barga che hanno influito sul segno più della popolazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sempre meno nascite. Ma aumentano gli ultra novantenni

Approfondimenti su Barghigiana Crisi

In Italia, il numero di matrimoni diminuisce e si spostano in avanti nel tempo, con una preferenza crescente per il rito civile.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Barghigiana Crisi

Argomenti discussi: In Cina si fanno sempre meno figli: natalità al minimo dalla fondazione della Repubblica Popolare; Sempre meno nascite. Ma aumentano gli ultra novantenni; Sempre meno figli: i giovani sono più egoisti?; Il declino delle nascite in Italia. A che punto siamo?.

Sempre meno nascite. Ma aumentano gli ultra novantenniCome cambia la popolazione nel territorio comunale di Barga. Negli ultimi 16 anni il numero dei residenti è calato di 700 unità. lanazione.it

Crollo delle nascite: siamo ad un punto di non-ritorno?Il numero assoluto di nati in Italia continua a registrare nuovi record negativi: si è passati dalle 502.000 nascite del 2014 alle 370.000 stimate per il 2024, segnando una contrazione del 26%. Del te ... tecnicadellascuola.it

Il Comune di Rimini ha pubblicato il report demografico 2025: Rimini si conferma una città attrattiva Nel 2025 la popolazione residente nel Comune di Rimini si attesta a . individui, in linea con l’anno precedente. Meno nascite () e meno dece - facebook.com facebook

Il tasso di natalità in Cina crolla ancora. A dieci anni dalla fine della politica del figlio unico, il partito comunista cinese vede per il quarto anno consecutivo il segno meno sulle nascite. x.com