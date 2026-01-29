Segue anziana per strada e la rapina nell’androne Terrore in Italia | il video

Una donna anziana è stata seguita per strada prima di essere rapinata nell’androne di un palazzo. La scena è stata ripresa da un video che sta facendo il giro sui social, mostrando il momento di paura e confusione. La vittima, sorpresa e impaurita, non ha opposto resistenza, mentre il ladro si è dato alla fuga. La polizia indaga per identificare l’autore dell’episodio avvenuto in un quartiere normalmente tranquillo, in una giornata che sembrava normale fino a quel momento.

Era una giornata tranquilla, con le strade piene di gente che si muoveva tra i banchi del mercato e le voci dei venditori che si mescolavano al fruscio dei carrelli. Per una donna di novantadue anni, la passeggiata mattutina per acquistare frutta e verdura fresca era un’abitudine consolidata, un piccolo rito quotidiano che le permetteva di sentirsi autonoma e parte della comunità. Nessuno, in quel momento, avrebbe potuto immaginare che la routine si sarebbe trasformata in un’esperienza drammatica e spaventosa. La donna stava tornando verso casa, con la busta della spesa in mano e il passo lento ma deciso, quando un uomo ha cambiato improvvisamente direzione, apparentemente seguendola. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Questa mattina, una donna anziana stava tornando a casa nel suo quartiere quando è stata seguita da un uomo.

Questa mattina a Torino, una donna di 92 anni è stata seguita da un uomo mentre tornava a casa dopo aver fatto la spesa al mercato di Piazza Nizza.

