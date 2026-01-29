Segreti di famiglia 3 replica puntata 29 gennaio in streaming | Video Mediaset

Questa sera, giovedì 29 gennaio, torna in replica su Mediaset “Segreti di famiglia 3”. La soap turca riprende con Mert che decide di trovare i soldi nascosti da Kadir. Il giovane vuole consegnarli alle ragazze che sono state vittime di un’associazione criminale. La scena si svolge tra tensione e azione, con il protagonista deciso a fare chiarezza e a recuperare il denaro per aiutare chi ha subito.

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 29 gennaio – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ). Nella puntata odierna Mert decide di cercare i soldi che Kadir ha nascosto, per consegnare quel denaro alle ragazze vittime dell'associazione criminale. Quindi, si reca in carcere da Kadir e, dopo averlo minacciato, quest'ultimo gli rivela che i soldi si trovano nel muro di un negozio di sua proprietà. Ecco il video Mediaset per rivedere l'episodio 54 in replica streaming.

