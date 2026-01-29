Segna il portiere del Benfica delirio in tv e il cardinale ‘salta’

Il Benfica segna al 98’ grazie al portiere Trubin, che si unisce all’attacco e manda in delirio i tifosi. La sua rete, mostrata in diretta, fa scoppiare di gioia lo stadio e anche il cardinale presente, che si lascia andare a un’esultanza inaspettata. Un finale di partita che resterà nella memoria di tutti gli appassionati.

(Adnkronos) – Il Benfica segna al 98' con il portiere Trubin e l'esultanza in tv scuote il cardinale. L'ultima giornata della fase campionato di Champions League ha regalato emozioni uniche ai tifosi del Benfica. La formazione portoghese allenata da Mourinho ha battuto 4-2 il Real Madrid qualificandosi in extremis per i playoff. Il gol decisivo è stato realizzato al 98' dal portiere Trubin, a segno con un perfetto colpo di testa nell'ultima azione del match. Il capolavoro dell'estremo difensore ha mandato in visibilio i tifosi, anche quelli che erano impegnati al lavoro in un'emittente televisiva lusitana.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Il Benfica ha fatto festa all’ultimo secondo, eliminando il Real Madrid con un gol di testa del portiere Anatolij Trubin al 97esimo minuto.

