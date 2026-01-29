Se 13 milioni di fondi pubblici non bastano Perché la nuova caserma resta solo una promessa

La nuova caserma del X Gruppo Mare della Polizia Locale resta ancora solo sulla carta. Dopo anni di annunci e promesse, i 13 milioni di fondi pubblici non sono bastati a portare a termine il progetto. La riqualificazione, annunciata nel 2017, doveva restituire alla zona una struttura storica e risolvere i problemi di spazio e sicurezza. Tuttavia, adesso sembra che si sia di fronte a un’altra promessa non mantenuta.

Il progetto annunciato nel 2017 che doveva risolvere l'emergenza dell'ex Gil è fermo al palo. Dossier fa un punto su ritardi, varianti e responsabilità che nessuno chiarisce Un grande intervento di riqualificazione pubblica, annunciato nel 2017 e finanziato con fondi statali, per restituire al territorio una struttura storica e risolvere definitivamente il problema della sede del X Gruppo Mare della Polizia Locale. Doveva essere la rinascita di uno degli edifici simbolo di Ostia: l’Ex Gil, chiuso da più di sedici anni. Affari in famiglia e interessi immobiliari. Tutte le società di Baglioni, Zero e Venditti Federica Torzullo, ecco cosa non convince ancora della versione di Carlomagno.🔗 Leggi su Romatoday.it

