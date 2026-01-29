Sdf rafforza la presenza in Cina | inaugurato un Competence Centre a Shanghai

Same Deutz-Fahr ha aperto un nuovo Competence Centre a Shanghai, puntando a rafforzare la presenza in Cina. L’obiettivo è sviluppare la piattaforma elettrica e aumentare la presenza nel mercato asiatico. La sede è già operativa e si concentra su innovazione e tecnologia.

Same Deutz-Fahr rafforza la propria presenza internazionale con l'inaugurazione di un nuovo Competence Centre a Shanghai, dedicato allo sviluppo della piattaforma elettrica. L'apertura del nuovo polo, avvenuta nella giornata di mercoledì 28 gennaio, rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita del Gruppo sul fronte dell' innovazione tecnologica. Il centro nasce con l'obiettivo di valorizzare le competenze locali presenti in una delle aree industriali più dinamiche della Cina, integrandole con il know-how già consolidato all'interno di Sdf. Il focus principale sarà sull' elettrificazione, considerata un ambito strategico per il futuro della meccanizzazione agricola.

