Scuole accorpate l’elenco definitivo Firmato il decreto

Il decreto per gli accorpamenti delle scuole in Toscana è stato firmato. La lista definitiva delle scuole interessate, pronta da tempo, è ora ufficiale. Luciano Tagliaferri, direttore dell’Ufficio scolastico regionale, ha firmato il documento che riguarda l’anno scolastico 20262027. Il decreto arriva dopo che il Governo ha preso il controllo del processo, sostituendosi alla Regione Toscana, che non aveva portato avanti l’operazione come previsto.

Firenze, 29 gennaio 2026 – È arrivato il decreto per gli accorpamenti delle scuole in Toscana valido per l'anno scolastico 20262027: il documento è firmato da Luciano Tagliaferri, direttore dell'Ufficio scolastico regionale, in qualità di commissario nominato dal Governo per portare a termine l'accorpamento scolastico al posto della Regione Toscana, considerata dall’esecutivo inadempiente. Il decreto è stato pubblicato questa mattina sul sito dell'ufficio scolastico regionale. Il documento decreta che "sono recepite le modifiche alla rete scolastica per l'anno scolastico 20262027 adottate dal Commissario ad acta”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scuole accorpate, l’elenco definitivo. Firmato il decreto Approfondimenti su Scuole Toscana Licei quadriennali, pubblicato il decreto con l’elenco delle scuole ammesse al rinnovo della sperimentazione Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il decreto n. Licei quadriennali, il decreto con l’elenco delle scuole ammesse al rinnovo della sperimentazione (con integrazione) Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il decreto n. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Scuole Toscana Argomenti discussi: Dimensionamento scolastico 2026/27: ecco i piani regionali approvati, come cambiano le scuole [AGGIORNATO Campania, Umbria, Sardegna, E. Romagna]; Dimensionamento scolastico, il Commissario taglia 9 autonomie. L’assessora Portas: Il Governo chiude il dialogo con la Regione, freddi calcoli e nessun beneficio reale per il mondo dell’istruzione; Dimensionamento scolastico: dal Governo altri nove accorpamenti. Todde: Inaccettabile, abbiamo già dato; Scuola, la Regione Campania vara il piano: 23 istituti perdono l’autonomia. Scuole accorpate, l’elenco definitivo. Firmato il decretoLa mappa degli istituti toscani accorpati nel provvedimento firmato da Luciano Tagliaferri, direttore dell'Ufficio scolastico regionale, in qualità di commissario nominato dal Governo per portare a te ... lanazione.it Scuole, la decisione del commissario: accorpate sedi a Castello e Gubbiodi Daniele Bovi È arrivata con 24 ore di ritardo rispetto a quanto previsto la decisione di Ernesto Pellecchia, nuovo direttore dell’Ufficio scolastico regionale e commissario ad acta per quanto rigua ... umbria24.it Scuole, la decisione del commissario: accorpate sedi a Castello e Gubbio x.com Scuole accorpate, Regioni commissariate: così il governo smonta l’istruzione pubblica. https://www.andreamontesanto.it/scuole-accorpate-regioni-commissariate-cosi-il-governo-smonta-listruzione-pubblica #istruzione #scuola #Regioni #italia #molise An - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.