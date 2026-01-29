Scuola la Regione | Accorpamenti ingiusti con numeri insostenibili

La Regione critica gli accorpamenti scolastici, definendoli ingiusti e troppo grandi. In una nota ufficiale, si dice che sono stati presentati ricorsi formali al commissario ad acta per evitare che le scuole diventino troppo grandi e difficili da gestire. La preoccupazione è che con numeri troppo elevati, l’organizzazione e la qualità dell’istruzione possano soffrirne.

«Avevamo scritto formalmente al commissario ad acta chiedendo di fare il possibile per evitare la creazione di istituti scolastici di dimensioni ingestibili. In una regione virtuosa come la nostra l'applicazione rigida di questa misura ha prodotto un esito paradossale: la nascita di istituti con.

