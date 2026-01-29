Scuola il parere della Regione sugli accorpamenti Sono ingiusti ci saranno ricadute critiche

La Regione critica gli accorpamenti scolastici annunciati dalle autorità centrali. Secondo i rappresentanti regionali, le fusioni portano a istituti troppo grandi, con ricadute negative sulla qualità dell’istruzione e sulla gestione delle scuole. La Regione aveva già scritto al commissario ad acta chiedendo di evitare questa strada, ma finora non ci sono stati cambiamenti. La situazione resta tesa e le critiche si fanno sentire.

“Avevamo scritto formalmente al commissario ad acta chiedendo di fare il possibile per evitare la creazione di istituti scolastici di dimensioni ingestibili. In una regione virtuosa come la nostra l’applicazione rigida di questa misura ha prodotto un esito paradossale: la nascita di istituti con.🔗 Leggi su Forlitoday.it Approfondimenti su Regione Scuola Sospesi gli accorpamenti delle scuole in Toscana. La Regione: “Tagli assolutamente ingiusti” Scuola: stop agli accorpamenti. Napoletano: "Caserta non sia il bancomat dei tagli della Regione" La discussione sugli accorpamenti scolastici continua, con richieste di sospenderli in attesa di una decisione del Consiglio di Stato. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Regione Scuola Argomenti discussi: Lotti separati per i laboratori scolastici: l’ANAC conferma l’orientamento sul calcolo della soglia comunitaria. Parere; Parere ANAC Oggetto - applicazione degli articoli 14 e 50 del D.Lgs. 36/2023 nell'ambito del progetto FESR; ULTIMO PARERE ANAC SUL FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO DEI PROGETTI /FESR/FSE+/PNRR. LA SITUAZIONE E’ GRAVE E NON VA SOTTOVALUTATA.; Dimensionamento delle scuole in E-R, 17 autonomie tagliate in Regione. Due istituti accorpati a Cervia. Affidamento diretto per i laboratori professionalizzanti, c’è il veto definitivo dell’ANACL’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con il parere del 23 gennaio 2026 (prot. n. 6696), in risposta alla richiesta di un parere, è tornata a fare chiarezza sulla gestione dei progetti complessi ... tecnicadellascuola.it Lotti separati per i laboratori scolastici: l’ANAC conferma l’orientamento sul calcolo della soglia comunitaria. ParereCon comunicazione del 21 gennaio 2026, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha reso nota l’archiviazione dell’istanza di parere ... orizzontescuola.it Parere positivo in vista della seconda lettura in Consiglio comunale. Approvate anche le modifiche al decreto di fondazione della scuola “Dante Alighieri”. La Commissione è intervenuta riguardo una segnalazione della locale CAN sul mancato bilinguismo in - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.