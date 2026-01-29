Scuola e salute mentale i dati UNICEF | priorità a team multidisciplinari e spazi di ascolto per la fascia 10-19 anni

L’UNICEF e il Ministero dell’Istruzione hanno appena presentato i risultati di uno studio sulla salute mentale degli adolescenti. I dati mostrano che i ragazzi tra i 10 e i 19 anni hanno bisogno di più supporto e ascolto. La scuola può giocare un ruolo chiave, ma serve un team di professionisti diversi e spazi dedicati per aiutare i giovani a parlare dei loro problemi. La frammentazione dei servizi rende difficile intervenire in modo efficace, quindi il rapporto insiste sulla priorità di rafforzare le reti di ascolto e di supporto nelle scuole.

UNICEF e Ministeri presentano i risultati dell’iniziativa sulla salute mentale degli adolescenti. Per superare la frammentazione dei servizi, il report indica la scuola come nodo strategico. Tra le priorità: formazione dei docenti, programmi di supporto tra pari, équipe multidisciplinari e spazi di ascolto accessibili per garantire benessere e prevenzione a tutti gli studenti. Un sistema capace di dialogare è l’unica risposta efficace al disagio giovanile. Sanità, servizi sociali e istituzioni scolastiche devono agire come un unico organismo per supportare la fascia d’età tra i 10 e i 19 anni. Questa è la sintesi dei risultati dell’iniziativa “Mettere la salute mentale e il benessere psicosociale degli adolescenti in Italia al primo posto”, illustrati il 28 gennaio dall’UNICEF.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

