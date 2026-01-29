Lo Scuderia Ferrari Club di Prato si presenta come uno dei più attivi in Italia. I membri si sono riuniti per ammirare i nuovi modelli e condividere la passione per il Cavallino Rampante. L’associazione si distingue per l’impegno e la partecipazione costante dei suoi iscritti, che si incontrano regolarmente per discutere di auto e novità del marchio.

Lo Scuderia Ferrari Club di Prato è uno dei più importanti d’Italia (e non solo) fra quelli dedicati al Cavallino Rampante. Non sorprende quindi che alla presentazione ufficiale della nuova SF-26, la monoposto con cui Charles Leclerc e Lewis Hamilton tenteranno quest’anno di riportare a Maranello quel titolo mondiale di Formula 1 che manca dai tempi del successo di Kimi Raikkonen (2007, con la vittoria del Mondiale costruttori 2008 come ultimo acuto) fosse presente anche un rappresentante del club pratese. Il presidente Sauro Migliori è stato invitato ufficialmente dalla Scuderia, insieme ad altri novantanove presidenti di Ferrari Club di tutto il mondo, ad assistere al lancio della vettura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scuderia Ferrari club Prato in prima fila per i nuovi modelli

