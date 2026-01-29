Scotti respinge le accuse di Corona | Le Letterine? Chiedete a loro

Gerry Scotti si difende dalle accuse di Fabrizio Corona, che lo ha tirato in ballo nell’ultima puntata di Falsissimo. Il conduttore ha deciso di parlare, respingendo ogni insinuazione e invitando a chiedere direttamente alle persone coinvolte. Scotti ha spiegato di non voler entrare in polemica, ma di essere tranquillo e di non aver nulla da nascondere.

Gerry Scotti rompe il silenzio in un'intervista al Corriere della sera dopo essere stato tirato in ballo da Fabrizio Corona nell'ultima puntata di Falsissimo. Il conduttore di Canale 5, una delle colonne portanti della tv italiana, risponde a tono in merito alle dichiarazioni di Corona sul periodo in cui Gerry conduceva Passaparola. "Sono presunte rivelazioni che riguardano un periodo di venticinque anni fa della mia vita professionale. Sono semplicemente false. Mi sopravvalutano ad attribuirmi relazioni con più di trenta ragazze che in un intervallo della loro vita professionale hanno ricoperto il ruolo di 'letterina'.

