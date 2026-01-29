Scontro tra due auto | un ferito lieve ma viabilità in tilt

Un incidente si è verificato questa mattina a Padova, all’incrocio tra il cavalcavia Chiesanuova e via Tirana. Due auto si sono scontrate, provocando solo un ferito lieve, ma causando ingorghi e disagi lungo tutta la zona. La viabilità è andata in tilt e il traffico si è accumulato in modo impressionante. Sul posto sono intervenuti polizia e ambulanze per i rilievi e le prime cure.

Mattinata di passione nella zona ovest della città di Padova. Attorno alle 8,10 odierne, 29 gennaio, all'incrocio tra il cavalcavia Chiesanuova e via Tirana si è registrato un incidente stradale che ha coinvolto due auto. L'impatto è stato piuttosto importante. Tuttavia solo uno dei protagonisti.

