Sconfitti tutti quelli che volevano votare il Csm con le vecchie regole

La proposta di rinviare le elezioni per il Consiglio superiore della magistratura è caduta. I tentativi di spostare la scadenza, in modo da mantenere le vecchie regole e favorire il correntismo, sono stati respinti. Così, si va avanti con il nuovo calendario, senza più margini per rinvii.

Cade l'ipotesi di un rinvio che avrebbe favorito il rinnovo del Csm con le vecchie norme. Il posticipo era un tentativo per guadagnare tempo e salvare il correntismo delle toghe. Sul binario Tar è in partenza il treno per la riforma delle giustizia, o meglio per il referendum. Permettetemi la battuta, non foss'altro per disintossicarmi dalla campagna per il No che giganteggia nelle principali stazioni ferroviarie dove megaschermi ci raccontano, con tesi spericolate, la versione di chi si oppone alla riforma della giustizia.

