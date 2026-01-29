Il 10 giugno scorso, Kataleya Mia Alvarez Chicclo, conosciuta come Kata, è sparita dall’ex Hotel Astor di via Maragliano a Firenze. La bambina era lì con la famiglia, ma non si è più trovata. Le forze dell’ordine hanno aperto diverse piste, e la procura non si arrende. Rosa Volpe, la procuratrice, ha confermato che si continuerà a cercare e a lavorare senza fermarsi. La speranza di ritrovare Kata resta viva.

FIRENZE – Era il 10 giugno 2023 quando la piccola Kataleya Mia Alvarez Chicclo, scomparve dall’ex Hotel Astor di via Maragliano a Firenze, occupato abusivamente da stranieri senza casa. Della bambina peruviana, che all’epoca aveva 5 anni, non si è mai saputo niente. Indagini, ricerche, avvisi di garanzia non hanno mai chiarito la vicenda e neppure hanno mai dato speranze ai genitori: Kata scomparsa nel nulla, come se non fosse mai esistita. La madre di Kata è stata ricevuta ieri, 28 gennaio 2026, dalla procuratrice capo Rosa Volpe e dal pubblico ministero titolare del fascicolo, Christine von Borries. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Scomparsa di Kata, procuratrice Rosa Volpe: “Andremo avanti”. Le piste aperte

Approfondimenti su Kata Scomparsa

Il 13 dicembre 2025, a Giffoni Sei Casali, è stato consegnato il Premio San Martino alla Procuratrice Capo Rosa Volpe, originaria del paese e figura di rilievo nel panorama giudiziario italiano.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Kata Scomparsa

Argomenti discussi: Kata, procuratore di Firenze: 'Le indagini vanno avanti'; Le violenze nell’ex hotel Astor: Ecco come volevano ammazzarmi. E la mamma di Kata torna in procura; La madre di Kata incontra la nuova procuratrice per chiedere notizie sull’inchiesta; Firenze, processo racket delle camere: fra il pubblico la madre di Kata. Che tornerà in Procura per la bambina.

Kata, l’inchiesta al capolinea. La mamma in lacrime in procura: Ma noi continueremo a indagareKatherine esce provata dall’incontro con il procuratore capo Rosa Volpe. Il magistrato la rassicura: Anche se i termini stanno per scadere cercheremo nuovi spunti. Tutte le piste battute dal 2023. msn.com

Racket delle camere nell’ex hotel, anche la mamma di Kata tra il pubblico del processo. E annuncia: Torno dal procuratoreFirenze, la vicenda delle stanze che venivano date in affitto in maniera illecita nella struttura abbandonata. Da questo ex hotel scomparve la piccola, in un mistero che non ha mai trovato soluzione ... msn.com

È una verità difficile da trovare quella sulla scomparsa della piccola #Kataleya, avvenuta oltre due anni fa, dall’Ex Hotel Astor di Firenze. Alla madre, resta solo il pianto e la promessa della procuratrice di Firenze, Rosa Volpe, che sarà fatto tutto il possibile, anc - facebook.com facebook