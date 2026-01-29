Scompare a 19 anni Azzurra Ferretti | la lite col fidanzato e le minacce alla nonna Il papà | Torna a casa

La ragazza è sparita da casa della nonna a Centocelle da tre giorni. La famiglia è preoccupata e chiede aiuto. Secondo quanto si sa, Azzurra avrebbe avuto una lite col fidanzato e avrebbe anche minacciato la nonna prima di scomparire. Il papà invita Azzurra a tornare a casa, ma ancora nessuna traccia della giovane.

