Venerdì 30 gennaio alle 10, la discesa libera femminile di Crans Montana si svolgerà con una pista ridotta. Il motivo è il regolamento che vieta di usare la pista intera senza restrizioni. La gara inizia nel rispetto delle nuove regole, che limitano la lunghezza del percorso.

Venerdì 30 gennaio (ore 10.00) è in programma la discesa libera femminile di Crans Montana, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Il maltempo che ha imperversato nella località svizzera negli ultimi due giorni porterà con sé una novità importante per la gara di domani: non si potrà affrontare la pista nella sua interezza. Il motivo è regolamentare: in discesa si può gareggiare soltanto su un tracciato testato prima della gara, obbligo che non si è rispettato in questa occasione. Mercoledì, infatti, la prima prova era andata in scena su pista accorciata e giovedì non si è svolto il secondo test a causa di un’intensa nevicata. 🔗 Leggi su Oasport.it

Sci alpino, perché la discesa di Crans Montana sarà accorciata? Il regolamento parla chiaro: vietata la pista intera

La discesa libera femminile di Zauchensee, prevista per sabato 10 gennaio alle 11.

La seconda prova di discesa femminile a Crans-Montana è stata cancellata all’ultimo minuto.

