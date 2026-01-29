Schianto tra auto | in tre restano feriti

Un incidente si è verificato questa mattina lungo la Strada Statale 16, vicino alla raffineria Api di Falconara Marittima. Tre persone sono rimaste ferite dopo una carambola tra auto. Le vetture si sono tamponate e i conducenti sono stati portati in ospedale. Due sono stati ricoverati a Senigallia, uno a Torrette, per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e la polizia stradale per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Una carambola lungo la Strada Statale 16, all'altezza della raffineria Api di Falconara Marittima: tre le persone rimaste ferite in seguito al tamponamento e successivamente accompagnate in ospedale (due a Senigallia, una a Torrette) per ricevere le cure del caso. E' quanto accaduto nel brutto incidente stradale che si è verificato ieri sera, esattamente poco prima delle 19, nel territorio falconarese. Incidente stradale che, complessivamente, ha registrato il coinvolgimento di tre autovetture. Le cause e la dinamica dello scontro tra i veicoli sono in fase di ricostruzione. Subito dopo l'accaduto, è partita l'immediata chiamata al Numero unico delle emergenze 112.

