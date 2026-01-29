SC Bastia-Nancy venerdì 30 gennaio 2026 ore 20 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Questa sera alle 20:00 l’SC Bastia affronta in casa il Nancy, fanalino di coda della classifica di Ligue 2. Dopo la sconfitta contro il Montpellier, i padroni di casa cercano punti per risollevarsi. Il Nancy, che ha sette punti in più, può ancora rischiare di retrocedere e quindi si aspetta una partita aperta e combattuta.

Dopo la sconfitta casalinga contro il Montpellier, l'SC Bastia ospita il Nancy da fanalino di cosa della classifica di Ligue 2 e ovviamente punta tornare alla vittoria contro un rivale che ha sette punti in più ma può ancora essere coinvolto nella lotta per non retrocedere. I prossimi mesi saranno cruciali per i corsi che.

