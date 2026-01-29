SC Bastia-Nancy venerdì 30 gennaio 2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici

Questa sera alle 20, l’SC Bastia riceve il Nancy in una partita importante per entrambe le squadre. Dopo la sconfitta contro il Montpellier, i padroni di casa cercano punti per risollevare il morale e migliorare la posizione in classifica. Il Nancy, in testa alla classifica, vuole confermare il suo momento positivo e mantenere il primato. La gara si svolge in un momento delicato per le due formazioni, con Bastia che tenta di allontanarsi dalla zona retrocessione e Nancy che punta a consolidare il vantaggio. Gli appassionati di Ligue 2

Dopo la sconfitta casalinga contro il Montpellier, l'SC Bastia ospita il Nancy da fanalino di cosa della classifica di Ligue 2 e ovviamente punta tornare alla vittoria contro un rivale che ha sette punti in più ma può ancora essere coinvolto nella lotta per non retrocedere. I prossimi mesi saranno cruciali per i corsi che.

