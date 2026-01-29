Sbandati | al cinema Lupo l' anteprima del film di Maurizio Trapani con il cast in sala

Sabato 31 gennaio alle 18 il cinema-teatro Lupo di Ribera ospita l’anteprima del film “Sbandati” di Maurizio Trapani. La sala si riempirà di pubblico per vedere in anteprima il nuovo lavoro del regista, con il cast presente in sala. L’evento è uno dei primi appuntamenti di questa stagione cinematografica.

Sabato 31 gennaio alle 18 il cinema-teatro Lupo di Ribera ospiterà la proiezione speciale di “Sbandati”, il film diretto da Maurizio Trapani. All’evento saranno presenti, oltre al regista, l’attore protagonista Raffaele Taddei, Totò Cascio, alcuni interpreti secondari e parte della troupe che ha lavorato alla realizzazione del film. “Sbandati” è ambientato nel secondo dopoguerra e racconta, con uno sguardo asciutto e simbolico, un’umanità sospesa tra macerie materiali e ferite interiori. Un racconto che attraversa la memoria collettiva restituendo il clima di un’Italia in ricostruzione tra disorientamento e ricerca di riscatto.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Approfondimenti su Ribera Lupo

