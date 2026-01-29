Satira e gag con Herbert Ballerina | Far ridere è la mia missione

Herbert Ballerina torna a Firenze con il suo spettacolo ‘Come una catapulta’. L’attore e comico mette in scena satira e gag per far ridere il pubblico. L’appuntamento è al Teatro Cartiere Carrara il primo febbraio alle 17,30. Ballerina dice che la sua missione è far divertire, e in scena ci sarà tanta comicità per strappare qualche risata ai presenti.

"Far ridere è la mia missione fin da bambino. Adoro sentire le risate". Parola di Herber Ballerina che con ‘ Come una catapulta ’ torna a Firenze: l’appuntamento è al Teatro Cartiere Carrara per il primo febbraio (ore 17,30). Lo spettacolo è scritto dallo stesso Ballerina insieme a Riccardo Cassini ed è prodotto e diretto da Paolo Ruffini con la sua Vera Produzione. Artista eclettico e poliedrico – all’anagrafe Luigi Luciano – il comico molisano proporrà un volo iperbolico nella sua irresistibile e surreale comicità, "un’ora e mezzo di risate" assicura l’attore che a marzo sarà anche al cinema con ‘Cena di Classe’ per la regia di Francesco Mandelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

