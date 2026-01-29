Herbert Ballerina torna a Firenze con il suo spettacolo ‘Come una catapulta’. L’attore e comico mette in scena satira e gag per far ridere il pubblico. L’appuntamento è al Teatro Cartiere Carrara il primo febbraio alle 17,30. Ballerina dice che la sua missione è far divertire, e in scena ci sarà tanta comicità per strappare qualche risata ai presenti.

"Far ridere è la mia missione fin da bambino. Adoro sentire le risate". Parola di Herber Ballerina che con ‘ Come una catapulta ’ torna a Firenze: l’appuntamento è al Teatro Cartiere Carrara per il primo febbraio (ore 17,30). Lo spettacolo è scritto dallo stesso Ballerina insieme a Riccardo Cassini ed è prodotto e diretto da Paolo Ruffini con la sua Vera Produzione. Artista eclettico e poliedrico – all’anagrafe Luigi Luciano – il comico molisano proporrà un volo iperbolico nella sua irresistibile e surreale comicità, "un’ora e mezzo di risate" assicura l’attore che a marzo sarà anche al cinema con ‘Cena di Classe’ per la regia di Francesco Mandelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Satira e gag con Herbert Ballerina: "Far ridere è la mia missione"

Approfondimenti su Herbert Ballerina

Al Teatro Lyrick di Assisi tornano Luca Bizzarri e Herbert Ballerina con un doppio spettacolo questa settimana, parte della stagione

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Herbert Ballerina

Argomenti discussi: Satira e gag con Herbert Ballerina: Far ridere è la mia missione; La battuta controversa di Ezio Greggio su Nuzzi divide il pubblico sui social; I Ditelo Voi al Bracco con Se Potrei e la grammatica sovversiva; Striscia la Notizia debutta con nuove gag, conduttori a sorpresa e colpi di scena nello studio.

Satira e gag con Herbert Ballerina: Far ridere è la mia missioneFar ridere è la mia missione fin da bambino. Adoro sentire le risate. Parola di Herber Ballerina che con ‘ Come una catapulta ’ torna a Firenze: l’appuntamento è al Teatro Cartiere Carrara per il pr ... lanazione.it

Geppi Cucciari e la gag sul ministro Giuli: questa è una vera masterclass di satiraTrovare il modo giusto per fare dell’ironia che non sia volgare e offensiva è un’arte di pochi, ma Geppi Cucciari in questo non ha rivali. Fin dall’inizio della sua carriera Geppi ha, infatti, subito ... vanityfair.it

Herbert Ballerina, un solo grande amore ma tenuto privato: lo sanno in pochi ma la star di Affari tuoi sta con lei (FOTO) - facebook.com facebook

Federica Sciarelli è sulle tracce di Herbert Ballerina #AffariTuoi x.com