Sassuolo vietate candele pirotecniche nei locali pubblici

Il Comune di Sassuolo ha deciso di vietare l’uso di candele e fuochi d’artificio nei locali pubblici. La misura arriva dopo gli ultimi eventi di Capodanno a Crans-Montana e mira a prevenire incidenti e situazioni di pericolo. Da ora in poi, nei locali come ristoranti, bar e circoli sarà vietato accendere qualsiasi fiamma libera o articoli pirotecnici. La nuova regola si inserisce nel regolamento di polizia urbana, che ora prevede un articolo specifico proprio per questo divieto.

Sull'onda emotiva, e non solo, di quanto accaduto a Crans-Montana a Capodanno e con l'obiettivo di prevenire situazioni di pericolo, il Comune di Sassuolo ha predisposto una modifica al Regolamento di Polizia Urbana, introducendo il nuovo articolo 46-bis, dedicato al divieto di utilizzo di fiamme libere e articoli pirotecnici all'interno di pubblici esercizi, locali di pubblico spettacolo, circoli e strutture ricettive con somministrazione. Sollecitato nei giorni scorsi anche da esponenti della minoranza (il capogruppo di Forza Italia Davide Capezzera e il consigliere della Lega Giuseppe Vandelli), la modifica verrà sottoposta per approvazione – che è prevedibile aspettarsi unanime – del consiglio comunale e vuole, scrive l'Amministrazione comunale, "rafforzare le misure di tutela dell'incolumità pubblica, alla luce di episodi che hanno drammaticamente dimostrato quanto l'uso improprio di fuochi e fiamme in ambienti chiusi possa avere conseguenze gravissime".

