Sassuolo Nzola più vicino Skjellerup verso Spezia

Il Sassuolo lavora per portare in neroverde Philippe Nzola, che si avvicina sempre di più alla firma. Intanto, si muove anche il mercato in uscita: Skjellerup potrebbe passare allo Spezia. Sul fronte acquisti, il nome nuovo è quello di Phil Neumann, centrale tedesco del Birmingham, che potrebbe rafforzare la difesa del club emiliano.

Il nome nuovo è quello di Phil Neumann, centrale tedesco classe 1997 che gioca oltremanica, in Championship, con la maglia del Birmingham, possibile rinforzo per la difesa neroverde. Mazzocchi è ‘perso’, nel senso che sarebbe andato a vuoto, sulla falsariga di quello estivo, l’assalto al laterale del Napoli, ma in ballo, per la difesa, restano comunque diversi nomi, ovvero Pedro Felipe della Juventus Next Gen e Garcia del Marsiglia cui si aggiunge il già citato Neumann. Se ne ragionerà, e se ne sta ragionando, nelle stanze dei bottoni neroverdi, dove tuttavia si valutano anche e soprattutto, in questi giorni, le mosse per l’attacco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Spezia si avvicina a importanti decisioni di mercato, con Skjellerup a un passo dal trasferimento al Sassuolo, condizione legata all’accordo tra le parti.

Il mercato dello Spezia si intensifica con l’ingaggio di Alessandro Romano, giovane regista svizzero classe 2006 proveniente dalla Roma.

Sassuolo, Nzola sempre più vicino: cosa manca per chiudereIl Sassuolo è alla ricerca di un vice Pinamonti ed è in chiusura con la Fiorentina per Nzola, manca solo l'ok definitivo dei toscani ... europacalcio.it

Nzola al Sassuolo, manca solo l'ok della FiorentinaIl futuro di M'Bala Nzola sembra sempre più lontano da Pisa. L'attaccante angolano di proprietà della Fiorentina è pronto a lasciare la maglia nerazzurra per trasferirsi al Sassuolo. fantacalcio.it

Calciomercato Pisa, da Tramoni che resta in nerazzurro ai prestiti, passando per l’arrivo di Stojilkovic e Nzola avversario col Sassuolo. Il riepilogo Giornata piena di trattative per il Pisa: Tramoni resta al centro del progetto e il Palermo si ferma, virando su altri o - facebook.com facebook

Nzola al Sassuolo, domani le visite mediche @cmdotcom x.com