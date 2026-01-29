Sara Barbieri picchiata da Corona? Alessandro Rosica | Lei mi ha mandato referto e foto dei lividi è minacciata e ricattata come Belen e Nina

Alessandro Rosica ha pubblicato su Instagram alcune foto e referti medici che coinvolgono Sara Barbieri, suggerendo che potrebbe essere stata vittima di violenza da parte di Fabrizio Corona. La ragazza avrebbe scritto a Rosica di sentirsi minacciata e ricattata, come già accaduto con altre donne come Belen e Nina. La vicenda sta facendo discutere molti utenti, che si chiedono se ci siano davvero stati scontri tra Corona e Barbieri. Per ora, nessuna conferma ufficiale, ma la storia ha già acceso un acceso dibattito in rete.

La ragazza avrebbe scritto a Rosica: "Se i muri potessero parlare in questi due anni e mezzo" Fabrizio Corona picchia la fidanzata Sara Barbieri? E' la domanda che hanno iniziato a porsi numerosi utenti dopo che Alessandro Rosica ha pubblicato un post su Instagram in cui mostra presunti refer. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sara Barbieri picchiata da Corona? Alessandro Rosica: "Lei mi ha mandato referto e foto dei lividi, è minacciata e ricattata come Belen e Nina" Approfondimenti su Sara Barbieri Fabrizio Corona su Silvia Provvedi: “Dopo Belen mi vergognavo di stare con lei. Le foto insieme su Chi? 30mila euro” Fabrizio Corona ha tradito Belen, la verità sulle foto intime vendute: “Si è fatta usare da me” La recente uscita della docuserie di Fabrizio Corona su Netflix ha suscitato molte discussioni, soprattutto riguardo alle sue dichiarazioni sulle foto intime e il presunto tradimento a Belen. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Sara Barbieri e Fabrizio Corona: il primo compleanno di Thiago e quel dettaglio sullo sfondo Ultime notizie su Sara Barbieri Argomenti discussi: Il caso Corona prende una piega inaspettata: arrivano accuse di maltrattamenti alla compagna; Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Matteo in pericolo di vita. Emotion di Sara Barbieri - facebook.com facebook

